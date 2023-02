JAKARTA - The Other Festival akan kembali hadir pada 13-14 Mei 2023 di Parkir Barat JiExpo Kemayoran, Jakarta. Gelaran tahun ini mengangkat tema bertajuk 'Giant Steps'.

Tema ini merujuk pada langkah besar ke depan dengan menawarkan pengalaman festival yang lebih beragam untuk menjangkau lebih banyak audiens.

"Kami mengambil tema Giant Steps tahun ini untuk memperluas acara kami dan menyediakan platform untuk performer dan (ragam) mitra yang lebih luas. Menjadikan ini wadah peleburan utama untuk industri kreatif," ujar Indisya Zealaikha (Indi), Head of Double Deer Experience dalam rilis yang diterima Okezone.

The Other Festival berupaya menjadi wadah peleburan terbaik bagi industri kreatif dengan menyatukan mitra pelaku, performer sekaligus penonton dalam serangkaian kegiatannya.

"Saya berharap kami dapat memberikan kontribusi nyata bagi industri kreatif sebagai promotor musik dan konsisten dalam peningkatan dari tahun ke tahun," ujar Artha Satya (Dito), perwakilan dari Managing Director Double Deer Group.

"Mulai dari acara pertama kali The Other Festival dengan konsep Kemang Takeover, lalu The Other Festival M Bloc Takeover pada tahun lalu, dan sekarang kita mengambil langkah besar ke JIEXPO Kemayoran," lanjutnya.

Festival ini juga bertujuan menyatukan nama-nama besar di kancah musik lokal. Tak sekadar menjadi wadah peleburan untuk kolektif, tetapi juga jadi platform bagi pencipta musik dan pelaku kreatif lokal.

The Other Festival akan mengahdirkan lebih dari 40 performer, 6 kolektif partisipan, serta 5 sesi program talkshow dengan judul Adu Domba yang bisa dinikmati penonton dalam rentang waktu 2 hari.

Sejumlah musisi ternama Tanah Air yang menjadi line up The Other Festival antara lain adalah Hindia, Hivi, Isyana Sarasvati, Nadin Amizah, Sunset Rollercoaster, The Adams, Coldiac, David Bayu, Matter Halo, Sal Priadi, Scaller, dan masih banyak lagi.

Informasi lebih lanjut mengenai festival musik ini bisa diakses melalui akun Instagram resmi @TheOtherFestival_.