HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Haji Faisal: Fuji Kalau Bisa 2 Tahun Lagi Menikah

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |09:00 WIB
Haji Faisal: Fuji Kalau Bisa 2 Tahun Lagi Menikah
Harapan Haji Faisal untuk Fuji (Foto: Instagram/opah_faisal)
A
A
A

JAKARTA - Haji Faisal dan Dewi Zuhriati tak pernah memaksa agar tiga anaknya, Frans, Fadly dan Fuji untuk menikah terlalu cepat. Kendati demikian, pasangan ini tetap memiliki harapan agar buah hati mereka bisa segera melangkah ke jenjang pernikahan.

Sebagai anak perempuan, Fuji tentunya diberikan batas waktu untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Setelah hubungannya dengan Thariq Halilintar kandas, Haji Faisal pun berharap agar Fuji bisa menikah dalam dua tahun lagi.

"Fuji kalau bisa 2 atau 3 tahun lagi (menikah)," kata Haji Faisal, dikutip dari YouTube Cam On Entertainment, Senin (25/9/2023).

Mantan ayah mertua Vanessa Angel ini menyebut bahwa dirinya tak memaksa Fuji untuk menikah dalam waktu dekat. Mengingat, usianya terhitung masih 21 tahun.

Haji Faisal (Selvianus/MPI)

"Gak harus sekarang, terlalu muda," lanjut Haji Faisal.

Sementara itu, Haji Faisal tentunya punya harapan berbeda terhadap Frans dan Fadly. Bahkan, dia ingin Frans dapat menikah di tahun depan.

Halaman:
1 2
