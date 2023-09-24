Ada yang Cemburu ketika Fuji dan Asnawi Mangkualam Saling Rindu?

Fuji dan Asnawi makan malam bersama (Foto: ist)

JAKARTA - Hubungan asmara Fuji dan Asnawi Mangkualam tengah menjadi perbincangan netizen. Keduanya dikabarkan menjalin hubungan lebih dari teman ketika ketahuan makan malam bersama.

Hubungan asmara Fuji dan Asnawi pun diterawang oleh ahli tarot Bayu Six. Lewat kanal Youtubenya, Fuji dan Asnawi disebut saling rindu.

"Ada sosok pria mulai serius menempatkan Fuji di hatinya, menjadikan dunianya, sangat menghargai Fujianti Utami," ujar Bayu Six.

"Ada rasa yang sangat besar dari Asnawi untuk Fuji," sambung Bayu.

Bayu Six menyebut jika Fuji telah menaruh hati. Hal ini lah yang kemudian menghadirkan rasa rindu di hati Fuji.

"Fuji telah ada rindu di hatinya yang digadang-gadang telah dekat dengan dirinya," jelasnya.

Pemberitaan hubungan Fuji dan Asnawi masif. Banyak pula netizen yang setuju keduanya menjalin hubungan asmara.

