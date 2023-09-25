4 Momen Kedekatan Azizah Salsha Istri Pratama Arhan dengan Maria Theodore

JAKARTA - Momen kedekatan Azizah Salsha, istri Pratama Arhan dengan Maria Theodore mencuri perhatian warganet. Keakraban dua sahabat ini semakin terlihat ketika Azizah menikah, pada 20 Agustus 2023.

Sebagai sahabat, Maria Theodore rela terbang ke Jepang untuk menjadi bridesmaid. Berikut momen kedekatan Azizah Salsha dengan Maria Theodore seperti dikutip Okezone dari akun media sosial keduanya, pada Senin (25/9/2023).

BACA JUGA:

1.Bridal Shower Azizah Salsha

Momen kedekatan Azizah Salsha istri Pratama Arhan dan Maria Theodore sang sahabat. (Foto: Instagram/@fuji_an)



Sebelum menikah, Azizah Salsha mendapat kejutan bridal shower dari para sahabat, seperti Maria Theodore, Anya, hingga Fuji Utami Putri. Bahkan, Maria dan Azizah sempat joget TikTok bareng dan menikmati momen tersebut.

2.Jadi Bridesmaid Azizah Salsha

Momen kedekatan Azizah Salsha istri Pratama Arhan dan Maria Theodore sang sahabat. (Foto: Instagram/@mariatheodoree)



Maria Theodore dipercaya menjadi salah satu bridesmaid Azizah Salsha. Dia terlihat anggun dalam balutan kebaya kutu baru warna biru dengan riasan wajah natural dan rambut dicepol sederhana.