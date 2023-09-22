Mengintip Isi Chat Azizah Salsha soal Kode Siap Punya Anak dari Pratama Arhan

JAKARTA - Rumah tangga pasangan baru, Azizah Salsha dan Pratama Arhan belakangan terus menjadi sorotan. Bahkan baru-baru ini, perempuan yang akrab disapa Zize ini tampaknya sudah siap untuk memiliki momongan dari suaminya.

Hal tersebut diketahui lewat unggahan salah satu rekan Zize, yakni Ratu Namira di akun media sosialnya. Dalam unggahannya, Ratu memperlihatkan isi chat grup WhatsApp bernama BAH, yang ditulis oleh Zize.

Menariknya, Zize tampak memberikan isyarat bahwa dirinya sudah siap untuk memiliki anak. Bahkan ia berharap agar kelak buah hatinya bisa selucu putra kedua dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayyanza Cipung.

"Gas bikin cipung," kata Azizah Salsha.

Sontak, isi chat yang dibagikan Ratu Namira di Instagram Story membuat netizen heboh. Apalagi ia turut menandai aku milik ibunda Zize, Nurul Anastasya.