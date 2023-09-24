Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Azizah Salsha Pernah Ungkap Enggak Cari Calon Suami yang Kaya, Tapi Pekerja Keras

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |19:03 WIB
Azizah Salsha Pernah Ungkap Enggak Cari Calon Suami yang Kaya, Tapi Pekerja Keras
Azizah Salsha dan Pratama Arhan (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Kemesraan Azizah Salsha dan Pratama Arhan tak pernah habis diperbincangkan netizen. Keduanya kerap saling melempar dan menunjukkan kemesraan di hadapan publik.

Video lawas Azizah Salsha pun kembali diulas. Video Azizah pernah sempat mengutarakan calon kriteria suami kembali viral. Ia mengungkapkan keinginan mempunyai suami yang tak perlu kaya raya namun pekerja keras.

"Gue tuh enggak perlu dia kaya banget. Tapi gue mau dia punya kemauan untuk usaha dari nol bareng-bareng. Bukan orang malas, maunya pekerja keras, ganteng, seiman terus ya setia," ujar Azizah dalam suatu podcast.

 Azizah Salsha Pernah Ungkap Enggak Cari Calon Suami yang Kaya, Tapi Pekerja Keras

Baginya bekerja sama dengan suami dan mencari rezeki bersama adalah mimpinya. Hal ini pun kemudian terjadi ketika Azizah resmi menikahi Pratama Arhan.

Kemudian ia menyebut sifat suami idamannya. "Terus yang enggak bikin bosen, yang cocok sama gue, karena gue seumur hidup sama dia selamanya. Amit-amit cerai, naudzubillah," kata

"Gue suka sih cowok yang lebih tinggi dari gue, manis. Udah itu aja fisiknya. Rata-rata gue kalau lihat cowok, bisa main bola atau suka bola, gue suka," lanjut Azizah.

 BACA JUGA:

