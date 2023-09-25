Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

4 Karakter Utama Film Despicable Me

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |16:23 WIB
4 Karakter Utama Film <i>Despicable Me</i>
4 karakter film Despicable Me. (Foto: IMDb)
A
A
A

JAKARTA - Mengulik tiga karakter utama film Despicable Me, proyek animasi komputer 3D karya sutradara Pierre Coffin dan Chris Renaud.

Film produksi Illumination Entertainment ini didistribusikan oleh Universal Pictures dan dianimasikan oleh studio animasi Prancis Mac Guff.

Despicable Me pertama kali dirilis di bioskop secara global pada 9 Juli 2010. Sejak film pertamanya, Despicable Me langsung mencuri perhatian penonton di seluruh dunia.

Salah satu alasan film ini disukai adalah karakter-karakter unik yang ditampilkan di dalamnya. Berikut Okezone mengulas empat karakter utama film Despicable Me seperti dikutip dari berbagai sumber, pada Senin (25/9/2023).

1. Gru


Film Despicable Me mempunyai tokoh utama bernama Gru. Dia dikisahkan sebagai penjahat licik yang hidup di kota fikasi bernama Metro City.

Postur tubuh yang tinggi besar, sering dia tutupi dengan baju hitam dan topi. Dia bahkan berkeinginan untuk menguasai bulan.

Meskipun terkenal sebagai penjahat, Gru mempunyai sisi lain yang jarang diperlihatkan, yaitu sifat penyayang terhadap adopsi para minion-nya dan ketertarikannya pada anak-anak.

Sifat ini pula nampak ketika Gru mengadopsi Margo, Edith, dan Agnes sebagai anak-anaknya. Karena itu pula sifatnya berubah dan mulai menunjukkan kebaikan hati hingga kepekaannya terhadap orang lain. Hal ini nampak ketika dia menyelamatkan minion dari penjahat yang kejam

