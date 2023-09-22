Adik Verrell Bramasta Dibully Teman Sekolah, Dilempari Batu Kecil hingga Terkena Mata

JAKARTA - Verrell Bramasta membagikan kabar kurang menyenangkan terkait adiknya, Vania Athabina. Melalui akun Instagram pribadinya, Verrell menyebut jika Vania mengalami tindak bully di sekolahnya.

Nahasnya, Vania mengalami bully fisik. Bahkan ia sempat dilempari batu kecil oleh teman-temannya sampai mengenai bagian mata.

BACA JUGA: Venna Melinda Beri Dukungan ke Verrell Bramasta untuk Melanjutkan Pendidikan S1

Kejadian itu sontak membuat mata Vania mengalami bengkak, memerah dan terus menerus mengeluarkan air mata. Melihat hal itu, Verrell Bramasta pun sontak merasa miris.

"Miris ketika mengetahui bahwa physical bullying sekarang bisa terjadi bahkan sedikini pendidikan sekolah dasar. Sedih ketika mengetahui bahwa adik-adik kita sekarang suka kelewatan batas ketika 'bercanda'," ungkap Verrell Bramasta di akun Instagramnya.

Lewat unggahannya, Verrell pun tampak sedikit emosi hingga memberi peringatan pada orangtua untuk bisa mengajari anak-anak mereka agar mau menghormati sesama. Tak hanya itu, mantan kekasih Natasha Wilona ini juga mengaku sangat sedih lantaran melihat kondisi Vania. Terlebih, ia sempat tak mau mengaku jika mengalami tindak bully di sekolah.