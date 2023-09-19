Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Buka Lowongan Asisten Pengasuh untuk Jaga Cipung, Bonusnya Menggiurkan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |01:30 WIB
Raffi Ahmad Buka Lowongan Asisten Pengasuh untuk Jaga Cipung, Bonusnya Menggiurkan
Raffi Ahmad cari asisten pengasuh untuk jaga Cipung. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membuka lowongan pekerjaan untuk siapa saja yang ingin menjadi 'Asisten Sus Rini' dalam mengasuh putra kedua mereka, Rayyanza alias Cipung. 

Lowongan itu, 'diiklan' pasangan ini melalui Instagram, pada 19 September 2023. "Asisten cari Asisten. Sus Rini cari asisten," bunyi lowongan tersebut seperti dikutip Okezone dari unggahan @raffinagita1717, pada Selasa (19/9/2023). 

Dalam lanjutan unggahannya, Raffi Ahmad mengungkapkan persyaratan untuk menjadi asisten Sus Rini: bisa menjaga Rayyanza, standby 24 jam dalam sepekan, mampu bernyanyi lagu Baby Shark, dan bisa akrab dengan bayi 1 tahun tersebut. 

Tak lupa, sang presenter menyertakan bonus yang akan didapatkan jika terpilih sebagai asisten Sus Rini. "Bonusnya, keluar negeri menemani Rayyanza!" ujar Raffi dalam iklan lowongan tersebut.

Halaman:
1 2
