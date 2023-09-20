Kejutan, Raffi Ahmad Bersama Andre Taulany & Friends Tampil di Pestapora 2023

JAKARTA - Raffi Ahmad bikin heboh lewat reuni Bukan Bintang Biasa di Synchronize Fest. Kini, Raffi Ahmad akan kembali menggebrak panggung konser.

Pestapora 2023 akan menjadi panggung selanjutnya yang akan dimeriahkan Raffi Ahmad. Ia akan tampil bersama selebriti lainnya seperti Desta, Andre Taulany, Surya Insomnia dan Dikta dengan formasi bernama Andre Taulany and Friends.

Mereka dijadwalkan tampil pada hari kedua Pestapora, tanggal 23 September 2023 mendatang yang berlangsung di Gambir Expo.

Raffi pun mengunggah foto persiapan mereka jelang tampil. Mereka tampak kompak berpose bersama dengan alat musik masing-masing.

Meski beberapa di antara mereka bukan lah orang baru di belantika musik tanah air, mereka tetap giat berlatih untuk menyatukan chemistry sebagai sebuah band sebelum nantinya menyapa para penonton di atas panggung.

Persiapan Raffi Ahmad dkk untuk tampil di Pestapora diketahui sudah dilakukan sejak bulan Juni 2023 lalu. Menilik dari unggahan Instagram Andre, mereka terlihat bertemu di studio band milik Andre Taulany.