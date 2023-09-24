Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lari Bareng, Agus Kuncoro Puji Kedisiplinan Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |12:31 WIB
Lari Bareng, Agus Kuncoro Puji Kedisiplinan Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo
Agus Kuncoro lari pagi bareng Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Agus Kuncoro Adi lari bareng Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo di Car Free Day (CFD) di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2023). Agus ikut lari bersama teman artis seperti Iis Dahlia, Ayu Ting Ting, Anwar Sanjaya, Nita Gunawan sert beberapa artis lainnya.

Agus Kuncoro menyebut, kalau ia menyambut baik lari bareng Hary Tanoe dan Ganjar Pranowo tersebut. Dia mengaku tak menyangka, bila kedua sosok itu benar-benar disiplin dengan olahraga lari.

Lari Bareng, Agus Kuncoro Puji Kedisiplinan Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo

"Run walk sama pak Hary Tanoesoedibjo dan sama pak Ganjar Pranowo dan saya baru tau ternyata dua-duanya itu pelari beneran, baik pak Hary maupun Pak Ganjar," ujar Agus Kuncoro.

"Memang mereka pelari, aslinya mereka juga pelari, jadi mereka memang disiplin dengan olahraganya," sambung dia.

Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo berkesempatan menyambangi salah satu pedagang mie ayam, dengan gerobaknya, berlogo partai bernomor urut 16 tersebut.

Ia mengaku, keputusan ini merupakan sesuatu positif untuk saling mengenal satu sama lain. Sekaligus melihat Ketum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo begitu konsen dan fokus kepada UMKM.

"Pasti harus begitu ya maksudnya, bagaimana mereka mengenal mereka, apalagi kayak pak Hary konsentrasi sama UMKM, jadi mereka bareng-bareng tadi," ucap Agus.

"Jadi bagaimana melihat penjualan di Minggu pagi segala macam," tambahnya.

