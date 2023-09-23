Uang Kaget Lagi Diharapkan dapat Tingkatkan Kepedulian Masyarakat Terhadap Sesama

TANGERANG - Hary Tanoesoedibjo selaku Executive Chairman MNC Group mengapresiasi program Uang Kaget Lagi yang tayang di MNCTV. Bahkan ia sempat membagikan potret dirinya ketika mengikuti salah satu episode Uang Kaget Lagi.

Sebelumnya, acara Uang Kaget pernah tayang di GTV. Namun kini, Uang Kaget Lagi kembali hadir dan menyapa masyarakat Indonesia di channel MNCTV.

“Uang Kaget ini sudah lebih dari 1.100 kali episode. Artinya, sudah lama program ini berjalan dan akan berjalan terus. Tadinya di GTV, sekarang di MNCTV dengan nama program: Uang Kaget Lagi,” ungkap Hary seraya membagikan video serta foto kegiatan pada laman Instagram miliknya.

Selain itu, Hary Tanoe pun berharap agar program Uang Kaget Lagi bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat. Tentunya, agar masyarakat Indonesia semakin peduli terhadap sesama.

“Saya sangat berharap program ini dicontoh bagi yang lain yang punya kemampuan untuk melakukannya dalam kapasitas berbeda. Makin banyak masyarakat Indonesia yang peduli kepada saudara-saudara kita yang kekurangan, Indonesia pasti akan cepat lebih baik dan lebih maju,” imbuh Hary.