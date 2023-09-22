Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Ingin Disayang, Bang Tigor Minta Putrinya Pindah Agama

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |15:05 WIB
Anak Ingin Disayang, Bang Tigor Minta Putrinya Pindah Agama
Bang Tigor minta anak pindah agama (Foto: Instagram/bang_tigor)
A
A
A

JAKARTA - Curahan hati putri aktor sekaligus pelawak Sumaisy Djaitov Yanda alias Bang Tigor, belakangan muncul dan ramai di media sosial. Dalam video yang diunggah gadis bernama Abel di akun Tiktoknya, putri dari Bang Tigor tampak merindukan sosok ayahnya.

Seperti diketahui, Bang Tigor telah memiliki keluarga baru. Hal itu diduga membuat pria .. tahun itu kurang memberikan kasih sayangnya pada sang putri hingga Abel pun terpaksa harus meluapkan perasaannya di media sosial.

Menariknya, ada sebuah unggahan Abel di TikTok yang cukup menjadi sorotan. Pasalnya, bintang film Suami Suami Takut Istri itu sempat meminta sang putri untuk pindah keyakinan dan mengikuti agama yang dianutnya.

Kesal lantaran diminta pindah agama oleh ayahnya, Abel pun tampak membagikan isi chatnya dengan sang ayah di media sosial. Bahkan ia meminta Bang Tigor untuk berhenti memaksanya pindah agama.

Curhatan Anak Bang Tigor

"Stop untuk mikir aku bakal pindah agama atau seiman sama papa. Aku ga akan pindah kemana-mana karena papa juga tahu dari lahir agamaku apa. Bisa ga sayangin aku tanpa harus selalu bilang, 'semoga Abel seiman sama papa'," tulis Abel dalam chatnya bersama Bang Tigor yang dibagikannya dalam akun TikTok.

"Terus kalau aku ga seiman sama papa, papa ga bisa perhatiin aku? tanya kabar aku atau tanya keadaan aku, ga bisa? aku pengin juga kayak anak-anak lain. Tapi yaudahlah papa ga bakal ngerti," sambungnya.

Halaman:
1 2
