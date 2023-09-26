Bang Tigor Angkat Bicara Terkait Dugaan Minta Anak Pindah Agama

JAKARTA - Aktor Sumaisy Djaitov Yanda alias Bang Tigor baru-baru ini menjadi perbincangan lantaran isi chatnya bersama sang putri, Abel, muncul di media sosial. Dalam chat tersebut, Abel tampak menyinggung sikap ayahnya yang selalu memaksanya untuk berpindah agama.

Padahal sebagai anak, Abel hanya berharap bisa mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Namun, Bang Tigor justru diduga memaksa putrinya agar mau berpindah keyakinan.

"Stop untuk mikir aku bakal pindah agama atau seiman sama papa. Aku ga akan pindah kemana-mana karena papa juga tahu dari lahir agamaku apa. Bisa ga sayangin aku tanpa harus selalu bilang 'semoga Abel seiman sama papa'," tulis Abel dalam chatnya ke Bang Tigor.

"Terus kalau aku ga seiman sama papa, papa ga bisa perhatiin aku? tanya kabar aku atau tanya keadaan aku, ga bisa? aku pengin juga kayak anak-anak lain. Tapi yaudahlah papa ga bakal ngerti," tegasnya.

Menanggapi viralnya chat pribadinya dengan sang anak, Bang Tigor pun tak membantahnya. Bahkan ia membenarkan bahwa hubungannya dengan sang putri tak harmonis seperti beberapa waktu sebelumnya.

Sebagai sosok ayah yang kini sudah memiliki keluarga baru, Bang Tigor tak menampik bahwa dirinya cukup jarang memberikan perhatian penuh untuk sang anak. Terlebih, keduanya tak tinggal bersama.

"Saat ini lama banget (nggak ketemu Abel). Dia udah kerja, jarang ketemu sama gue tuh sebulanan baru bisa ketemu, tapi gue suka nelepon," ujar Bang Tigor saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

"Kalau rasa kangen dia kayak dulu gitu kan susah, gue kan di Cibubur, dia di Jakarta Pusat," lanjutnya.

Sebagai Ayah, Bang Tigor tentunya merasa sedih lantaran tak bisa tinggal bersama putrinya, hingga mengenang masa-masa Abel masih kecil. Namun, ia menyebut jika Abel sendirilah yang meminta hal tersebut.