HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Begini Hubungan Gideon Tengker dengan Nagita Slavina usai Gugat Ibunya ke Pengadilan

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |09:01 WIB
Begini Hubungan Gideon Tengker dengan Nagita Slavina usai Gugat Ibunya ke Pengadilan
Hubungan Gideon Tengker dan Nagita Slavina usai menggugat ibunya ke pengadilan. (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gideon Tengker dan Rieta Amilia Beta tengah berselisih terkait harta gana-gini di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sidang gugatan yang dilayangkan Gideon pun masih bergulir dan baru akan memasuki agenda mediasi.

Rencananya, agenda mediasi itu akan digelar pada 5 Oktober 2023. Dalam agenda ini, seluruh prinsipal diwajibkan hadir, termasuk Rieta Amilia selaku tergugat 1.

"Kamis sangat mengharapkan kehadiran Rieta Amilia Beta dalam sidang mediasi tanggal 5 saat mediasi tersebut," kata kuasa hukum Gideon Tengker, Erles Rareral, di PN Jakarta Selatan belum lama ini.

Dalam kesempatan itu, pihak Gideon membongkar hubungannya saat ini dengan kedua anaknya dari pernikahannya dengan Rieta Amilia, yakni Nagita Slavina dan Caca Tengker.

Halaman:
1 2
