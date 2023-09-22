Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Marga Batak untuk Menantu Hotman Paris, Kegiatan Ariel NOAH Bareng Anak

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |07:30 WIB
Marga Batak untuk Menantu Hotman Paris, Kegiatan Ariel NOAH Bareng Anak
Ariel NOAH. (Foto: Instagram/@arielnoah)
A
A
A

JAKARTA - Putra Hotman Paris Hutapea, Fritz Hutapea akhirnya resmi menikahi Chen Giovani. Pemberkatan yang sakral dilaksanakan di Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta, pada 16 September lalu.

Keluarga juga menggelar acara resepsi yang meriah dan mewah di Balai Samudera, Jakarta. Artis hingga pejabat turut menghadiri acara spesial Fritz dan Chen.

Selain itu, Chen yang berasal dari keluarga keturunan Tionghoa harus menyesuaikan diri dengan tradisi keluarga sang suami. Acara pernikahan mereka sangat kental dengan adat Batak.

Dalam sistem pernikahan adat Batak, ada tradisi Mangain yakni pemberian marga kepada seseorang yang bukan dari suku Batak jika ingin menikah. Dalam kesempatan ini, Chen dianugerahi marga Marbun.

Selain tentang pernikahan Hotman Paris, berita terpopuler lainnya datang dari Ariel NOAH. Setelah mengumumkan akan vakum dengan bandnya, kini dia membagikan unggahan yang menarik perhatian di Instagram pribadinya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
