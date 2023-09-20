Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ini Marga Batak yang Diberikan kepada Menantu Hotman Paris Chen Giovani

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |04:30 WIB
Ini Marga Batak yang Diberikan kepada Menantu Hotman Paris Chen Giovani
Marga Batak yang diberikan kepada Chen Giovani. (Foto: Fritz Hutapea dan Chen Giovani/Instagram/@chengiovanis)
JAKARTA - Putra bungsu Hotman Paris Hutapea, Fritz Hutapea, akhirnya resmi menikahi kekasihnya, Chen Giovani. Pemberkatan mereka dilaksanakan di Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur, pada 16 September 2023.

Setelah itu, keluarga menggelar resepsi pernikahan di Balai Samudera, Jakarta. Acara itu berlangsung meriah dan dihadiri berbagai kalangan mulai dari artis hingga pejabat.

Satu hal yang menarik adalah acara pernikahan yang kental dengan adat Batak. Chen Giovani yang memiliki latar belakang dari keluarga keturunan Tionghoa harus menyesuaikan adat dari sang suami.

Dalam sistem pernikahan adat Batak, ada tradisi Mangain yakni pemberian marga kepada seseorang yang bukan dari suku Batak jika ingin menikah. Hal inilah yang dilakukan Chen Giovani.

Proses ini dilakukan dengan cara mengangkat seseorang yang bukan keturunan Batak sebagai anak angkat dari keluarga Batak yang telah ditunjuk untuk diberikan marga.

 

