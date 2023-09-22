Debut, Key Bings Harap Karyanya Dapat Diterima Pecinta Musik

JAKARTA - Ratna Kaida Sarasati alias Key Bings akhirnya mewujudkan mimpinya menjadi seorang penyanyi. Bernaung di salah satu label, Key Bings merilis single perdananya berjudul Tak Seberuntung Dia.

Dengan merilis single perdananya, Key Bings mengaku kalau ia berhasil mewujudkan mimpinya sejak kecil. Sebab, ketika masih duduk di bangku Sekolah Dasar, putri dari Adi Bing Slamet ini sangat nyaman saat berada di atas panggung.

Key Bings mengaku deg-degan dan kepikiran soal single perdananya. Ia juga khawatir jika single perdananya tidak diterima oleh pencinta musik di Tanah Air.

"Super deg-degan! Aku nggak pernah sedeg-degan ini sebelumnya. Sempat kepikiran juga pendapat orang tentang lagu atau suara aku. Tapi aku mencoba untuk tenang dan berpikir kalau aku sudah melakukan yang terbaik!" ujar Key Bings.

Single perdana Key Bings berjudul Tak Seberuntung Dia rupanya bergenre Pop Acoustic, dengan ciptakan oleh Sesi Puspita. Single ini bercerita mengenai seseorang menyukai sahabatnya, sayangnya sang sahabat telah memiliki kekasih.

Melihat orang yang dicintainya telah memiliki seseorang di hatinya, ia sering merasa kalau ia tak seberuntung kekasih sahabatnya.

Single ini rencananya akan menjadi cerita pembuka dari rangkaian cerita disusun untuk single Key Bings berikutnya, tentunya merupakan kelanjutan dari kisah Tak Seberuntung Dia.

Lewat single ini, Key Bings mengaku, pengalaman pertamanya melakukan recording langsung di studio rekaman. Dia mengaku grogi tetapi untungnya semuanya berjalan lancar, berkat arahan dari tim produksi maupun vocal director pada saat proses rekaman.

Disamping itu, Seto Brahmana merupakan produser dari Tak Seberuntung Dia, lagu Key Bings, diaransemen musik dibuat lebih organik dengan suara nylon guitar, pada bagian verse pertama tanpa diikuti oleh intro.

