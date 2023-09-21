4 Jenis Kuntilanak Berdasarkan Warna, Mana yang Paling Kuat?

JAKARTA - Indonesia memang identik dengan hal horor dan mistis. Ada banyak cerita mistis yang beredar di kalangan masyarakat, salah satunya adalah sosok kuntilanak.

Kuntilanak sendiri termasuk salah satu sosok urban legend di Indonesia. Konon, hantu ini adalah perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal lantaran melahirkan.

Di Indonesia sendiri, ada beragam sosok kuntilanak berdasarkan warna. Masyarakat pun percaya setiap jenis memiliki kekuatan yang berbeda.

Lantas, apa saja jenis kuntilanak yang ada di Indonesia? Yuk, simak penjelasan berikut ini untuk mengetahuinya.

4 Jenis Kuntilanak Berdasarkan Warna

1. Kuntilanak putih

Kuntilanak jenis ini paling banyak ditemui dan menampakkan diri. Mereka tampak menggunakan pakaian berwarna putih dengan rambut yang terurai panjang.

Kuntilanak putih dipercaya memiliki kekuatan yang paling rendah, umumnya tidak mengganggu dan hanya menampakkan diri saja. Kemunculannya banyak ditemui di pohon, rumah kosong atau tempat yang dikenal angker.

2. Kuntilanak merah

Kuntilanak merah tentunya menggunakan pakaian panjang berwarna merah. Sosok hantu satu ini memiliki tampilan yang lebih menyeramkan dari kuntilanak putih.

Mereka juga dikenal lebih agresif, sebab warna merahnya itu merupakan perwujudan dendam. Salah satu tanda kedatangan kuntilanak merah adalah bau amis dan bau anyir darah.

3. Kuntilanak hitam

Mungkin sebagian orang tak pernah dengar dengan kuntilanak jenis satu ini. Ya, sebab kuntilanak hitam merupakan perwujudan mereka yang terikat perjanjian dengan dukun atau ilmu hitam.

Tak heran jika banyak dukun yang menggunakan kuntilanak hitam, untuk mengganggu para korban atau targetnya. Jika bertemu kuntilanak ini, mereka akan menyerap energi manusia.

4. Kuntilanak biru

Kuntilanak biru memang menjadi satu jenis kuntilanak yang tak umum. Namun, mereka dikenal sebagai jenis kuntilanak yang paling kuat. Bahkan saking kuatnya, saat menampakkan diri, mereka bisa membuat manusia merasa mual, muntah, lemas, hingga tak sadarkan diri.

Kemunculan kuntilanak biru sendiri ditandai dengan adanya angin dan bulu kuduk yang berdiri. Tak hanya itu, mereka juga memiliki ciri lain, salah satunya menyebarkan bau tak sedap yang cukup menyengat.