JAKARTA - Hotman Paris sedang berbahagia karena pernikahan anaknya Fritz Hutapea dengan Chen Giovani. Pernikahan berlangsung meriah dan mewah.

Pernikahan itu pun menjadi sorotan. Dua keluarga kaya tersebut diselimuti kemewahan dan menjadi perhatian netizen.

Hal yang menjadi pertanyaan adalah mahar mewah pernikahan Chen Giovani dan Fritz Hutapea. Hal ini pun terungkap dari ucapan Hotman Paris Hutapea.

"Yah maharnya apa yang di Bali kemarin. Karena orang Chinese ternyata maharnya bukan seperti orang Batak," kata Hotman Paris di akun YouTube Intens Investigasi.

Hotman beserta keluarga memberikan mahar berupa berlian, tas dan barang mewah lainnya termasuk perhiasan.

"Kalau orang Batak kan uang cash, kalau orang Chinese harus dikasih berlian, gelang, dikasih anting, tas segala macam, belum lagi uang tasnya," ucap Hotman.

