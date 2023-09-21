Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ternyata Ini Mahar Mewah Chen Giovani dan Fritz Hutapea

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |23:01 WIB
Ternyata Ini Mahar Mewah Chen Giovani dan Fritz Hutapea
Ternyata Ini Mahar Mewah Chen Giovani dan Fritz Hutapea (Foto: IG Fritz)
A
A
A

JAKARTA - Hotman Paris sedang berbahagia karena pernikahan anaknya Fritz Hutapea dengan Chen Giovani. Pernikahan berlangsung meriah dan mewah.

Pernikahan itu pun menjadi sorotan. Dua keluarga kaya tersebut diselimuti kemewahan dan menjadi perhatian netizen.

Hal yang menjadi pertanyaan adalah mahar mewah pernikahan Chen Giovani dan Fritz Hutapea. Hal ini pun terungkap dari ucapan Hotman Paris Hutapea.

Ternyata Ini Mahar Mewah Chen Giovani dan Fritz Hutapea

"Yah maharnya apa yang di Bali kemarin. Karena orang Chinese ternyata maharnya bukan seperti orang Batak," kata Hotman Paris di akun YouTube Intens Investigasi.

Hotman beserta keluarga memberikan mahar berupa berlian, tas dan barang mewah lainnya termasuk perhiasan.

"Kalau orang Batak kan uang cash, kalau orang Chinese harus dikasih berlian, gelang, dikasih anting, tas segala macam, belum lagi uang tasnya," ucap Hotman.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181442/hamish_daud-RZrN_large.jpg
Hotman Paris Singgung soal Cowok Bokek usai Hamish Daud Diisukan Selingkuh dengan Sabrina Alatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/33/3173656/hotman_paris-2u6c_large.jpg
Razman Nasution Divonis 1,5 Tahun Penjara, Hotman Paris: Seharusnya Lebih Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158508/razman_arif_nasution-kpGA_large.jpg
Razman Nasution Tuding Hotman Paris Giring Opini terkait Kasus Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153596/hotman_paris-afxA_large.jpg
Pacu Jalur Riau Mendunia, Hotman Paris ke Anak Muda: Kamu Harus Tampil Beda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/33/3132835/hotman_paris-Siz7_large.jpg
4 Sumber Kekayaan Hotman Paris, Pengacara yang Tawarkan Bantuan pada Paula Verhoeven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/33/3132007/paula_verhoeven-oJr5_large.jpg
Hotman Paris Minta Paula Verhoeven Ajukan Banding Cerai usai Dituduh Selingkuh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement