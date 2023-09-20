Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Blakblakan, Hotman Paris Bongkar Isi Amplop Pernikahan Fritz Hutapea dan Chen Giovani

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |05:30 WIB
Blakblakan, Hotman Paris Bongkar Isi Amplop Pernikahan Fritz Hutapea dan Chen Giovani
Hotman Paris bongkar isi amplop pernikahan Fritz Hutapea dan Chen Giovani. (Foto: Instagram/@hotmanparisofficial)
A
A
A

JAKARTA - Acara pernikahan putra Hotman Paris, Fritz Hutapea dan Chen Giovani menimbulkan rasa penasaran tentang besaran nominal amplop yang diterima dari para tamu.

Pasalnya, sang pengacara menggelar pernikahan yang mewah untuk anak bungsunya. Selain itu, acara resepsinya juga dihadiri berbagai kalangan mulai dari artis hingga pejabat.

Hotman tampaknya bisa lebih dari balik modal karena mendapat besaran amplop yang fantastis dari tamunya. Ia sempat membongkar tentang jumlah amplop yang diterima dari undangan.

"Ada satu konglomerat tiba-tiba dia ngasih amplop isinya Rp1 miliar. Hanya dengan satu malam saya dapat Rp2 miliar dari konglomerat, belum dari yang lainnya," ujar Hotman, dikutip dari akun TikTok @connie_lilian.

"Walau saya sudah siapkan uang Rp5 miliar tapi saya malah dapat lebih dari itu," lanjutnya.

Kendati demikian, Hotman mengaku tidak pernah berpikir untuk bisa balik modal saat menggelar acara pernikahan untuk sang anak. Ia lantas menyinggung tentang relasinya sebagai pengacara dengan para klien.

Halaman:
1 2
