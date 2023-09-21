Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bagikan Video Lepas Bra di Trotoar Jalan, Siskaeee: Freedom!!!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |11:16 WIB
Bagikan Video Lepas Bra di Trotoar Jalan, Siskaeee: Freedom!!!
Siskaeee bagikan video lepas bra di trotoar jalan (Foto: instagram/vip_siskaeeenya3)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Siskaeee saat ini tengah berada di Kamboja untuk menghadiri salah satu acara pada 20-21 September 2023. Hal itu membuat perempuan 24 tahun tersebut tak bisa memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait keterlibatannya dalam kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan.

Kendati demikian, Siskaeee berjanji untuk memenuhi panggilan polisi pada 25 September 2023 mendatang. Bahkan, ia juga mengajak siapapun yang merasa penasaran dengan keterlibatannya di rumah produksi itu untuk datang dan mendengar langsung klarifikasi dari mulutnya.

Di tengah namanya yang menjadi sorotan lantaran kasus rumah produksi film porno, Siskaeee kembali mengunggah sebuah video yang membuat netizen ramai. Pasalnya, ia terlihat berjalan di trotoar jalanan sambil melepas bra hitam yang dikenakannya.

Dalam video tersebut, Siskaeee yang mengenakan mini dress berwarna coklat, awalnya berjalan memunggungi kamera sambil mencoba melepas kaitan bra. Setelah terlepas, ia pun menarik bra yang menutupi bagian dadanya dengan tangan kanannya.

Siskaeee

"Freedom!!!," tulis Siskaeee mengikuti unggahannya.

Siskaeee pun terlihat melompat-lompat kegirangan usai berhasil melepas bra yang menempel di dadanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077360/siskaeee-kpRo_large.jpg
Siskaeee Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Film Porno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2976238/ngaku-stres-siskaeee-ingin-tes-kejiwaan-ulang-di-luar-polda-metro-jaya-Ifv1p4eTEF.jpg
Ngaku Stres, Siskaeee Ingin Tes Kejiwaan Ulang di Luar Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2976148/siskaeee-desak-polisi-penjarakan-tersangka-lain-kasus-film-porno-kramat-tunggak-zB3sJqsGaM.jpg
Siskaeee Desak Polisi Penjarakan Tersangka Lain Kasus Film Porno Kramat Tunggak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2976142/gugatan-praperadilan-siskaeee-ditolak-hakim-pn-jaksel-hzXLZDhekA.jpg
Gugatan Praperadilan Siskaeee Ditolak Hakim PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2975967/siskaeee-makin-kurus-jelang-sidang-putusan-praperadilan-kuasa-hukum-dia-mengalami-tekanan-BGnXsxZFAL.jpg
Siskaeee Makin Kurus Jelang Sidang Putusan Praperadilan, Kuasa Hukum: Dia Mengalami Tekanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2975960/siskaeee-berharap-putusan-sidang-praperadilan-hari-ini-mencerminkan-rasa-keadilan-MhcW8DbuR7.jpg
Siskaeee Berharap Putusan Sidang Praperadilan Hari Ini Mencerminkan Rasa Keadilan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement