Bagikan Video Lepas Bra di Trotoar Jalan, Siskaeee: Freedom!!!

JAKARTA - Selebgram Siskaeee saat ini tengah berada di Kamboja untuk menghadiri salah satu acara pada 20-21 September 2023. Hal itu membuat perempuan 24 tahun tersebut tak bisa memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait keterlibatannya dalam kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan.

Kendati demikian, Siskaeee berjanji untuk memenuhi panggilan polisi pada 25 September 2023 mendatang. Bahkan, ia juga mengajak siapapun yang merasa penasaran dengan keterlibatannya di rumah produksi itu untuk datang dan mendengar langsung klarifikasi dari mulutnya.

Di tengah namanya yang menjadi sorotan lantaran kasus rumah produksi film porno, Siskaeee kembali mengunggah sebuah video yang membuat netizen ramai. Pasalnya, ia terlihat berjalan di trotoar jalanan sambil melepas bra hitam yang dikenakannya.

Dalam video tersebut, Siskaeee yang mengenakan mini dress berwarna coklat, awalnya berjalan memunggungi kamera sambil mencoba melepas kaitan bra. Setelah terlepas, ia pun menarik bra yang menutupi bagian dadanya dengan tangan kanannya.

"Freedom!!!," tulis Siskaeee mengikuti unggahannya.

Siskaeee pun terlihat melompat-lompat kegirangan usai berhasil melepas bra yang menempel di dadanya.