Semua Personel BTS Resmi Perpanjang Kontrak dengan BIGHIT Music

SEOUL - Semua personel BTS memutuskan untuk melanjutkan kerjasama mereka dengan BIGHIT Music, setelah bersama selama lebih dari 1 dekade. Kabar itu diumumkan label tersebut, pada 20 September 2023.

"Dewan direksi telah merampungkan proses pembaharuan kontrak eksklusif ketujuh personel BTS dengan BIGHIT Music," ujar HYBE Labels selaku induk usaha agensi musik tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (20/9/2023).

BTS pertama kali memperbaharui kerjasama dengan BIGHIT Music pada Oktober 2018, setahun sebelum kontrak mereka berakhir. Dengan begitu, ini menjadi pembaharuan kontrak kedua yang dilakukan pelantun MIC Drop tersebut.

Setelah pengumuman HYBE Labels tersebut, RM mengunggah foto kontrak kerjanya bersama BIGHIT Music di Instagram. Dia juga menuliskan pesan untuk fans berbunyi: "ARMY 2025" dengan emoji hati berwarna ungu.

Pembaharuan kontrak tersebut seakan menegaskan bahwa BTS akan melanjutkan karier mereka sebagai satu grup setelah menyelesaikan wajib militer pada 2025. Seperti diketahui, saat ini baru tiga member BTS yang menjalani wamil.