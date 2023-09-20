Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengenal Kakak Laki-Laki Nagita Slavina yang Jarang Tersorot Kamera

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |06:05 WIB
Mengenal Kakak Laki-Laki Nagita Slavina yang Jarang Tersorot Kamera
Mengenal kakak laki-laki Nagita Slavina yang jarang tersorot kamera. (Foto: Instagram/@rio.tengker)
A
A
A

JAKARTA- Mengenal kakak laki-laki Nagita Slavina yang jarang tersorot media. Rio Tengker merupakan putra musisi rock Gideon Tengker dari pernikahan pertamanya dengan Maureen Christy. 

Tak seperti dua adik perempuannya, Nagita Slavina dan Caca Tengker, Rio menjalani hidup sederhana jauh dari sorot kamera. Pria lulusan Trisakti ini sudah menikah dengan Rifka Ibrahim dan memiliki tiga anak: Jaden, Kaden, dan Mikaila. 

Rio diketahui beragama Nasrani mengikuti keyakinan yang dianut sang ayah, Gideon Tengker. Sementara Nagita dan Caca beragama Islam seperti sang ibu, Rieta Amilia Beta. 

Meski dibesarkan dalam iman berbeda, namun Rio dan kedua adik perempuannya terbilang dekat. Beberapa kali, dia bahkan sempat mengunggah kebersamaan dengan dua adik tirinya tersebut di Instagram. 

Dari unggahan di Instagaram juga diketahui, Rio Tengker hadir dalam pernikahan Caca dan Barry Tedja Tamin pada 2017. "Caca's wedding," tulisnya dalam unggahan fotonya di Instagram kala itu.

 Mengenal kakak laki-laki Nagita Slavina yang jarang tersorot kamera. (Foto: Instagram/@rio.tengker)

Mengenal kakak laki-laki Nagita Slavina yang jarang tersorot kamera. (Foto: Instagram/@rio.tengker)

Tak hanya itu, bapak tiga anak ini juga terbilang dekat dengan sang ayah. Bahkan, dia kerap membawa anak-anaknya untuk bertemu dengan sang kakek. Demikian pembahasan singkat terkait kakak laki-laki Nagita Slavina yang jarang tersorot kamera media.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/33/3156619/nagita_slavina-IHer_large.jpg
Nagita Slavina Cs Review Donat Pinkan Mambo, Habiskan Rp2,2 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153240/nagita_slavina-x2fp_large.jpg
Nagita Slavina Nonton Konser BLACKPINK di Korea, Fancamnya Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/33/3148676/nagita_slavina-cfe5_large.jpg
Nagita Slavina Berendam Pakai Swimsuit di Danau Como, Netizen Salah Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147645/nagita_slavina-tALV_large.JPG
Total Harga Outfit Nagita Slavina saat Liburan di Italia, Bikin Pegawai Gaji UMR Ngelus Dada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147112/nagita_slavina-WSP7_large.jpg
Nagita Slavina Main Tenis Bareng Rafathar di Italia, Netizen: Gabut Kelas Sultan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/33/3140022/nagita_slavina-BNLi_large.jpg
Rafathar Adukan Nagita Slavina, Dedi Mulyadi: Pilih Mau Barak Mana?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement