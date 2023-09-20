Mengenal Kakak Laki-Laki Nagita Slavina yang Jarang Tersorot Kamera

JAKARTA- Mengenal kakak laki-laki Nagita Slavina yang jarang tersorot media. Rio Tengker merupakan putra musisi rock Gideon Tengker dari pernikahan pertamanya dengan Maureen Christy.

Tak seperti dua adik perempuannya, Nagita Slavina dan Caca Tengker, Rio menjalani hidup sederhana jauh dari sorot kamera. Pria lulusan Trisakti ini sudah menikah dengan Rifka Ibrahim dan memiliki tiga anak: Jaden, Kaden, dan Mikaila.

Rio diketahui beragama Nasrani mengikuti keyakinan yang dianut sang ayah, Gideon Tengker. Sementara Nagita dan Caca beragama Islam seperti sang ibu, Rieta Amilia Beta.

Meski dibesarkan dalam iman berbeda, namun Rio dan kedua adik perempuannya terbilang dekat. Beberapa kali, dia bahkan sempat mengunggah kebersamaan dengan dua adik tirinya tersebut di Instagram.

Dari unggahan di Instagaram juga diketahui, Rio Tengker hadir dalam pernikahan Caca dan Barry Tedja Tamin pada 2017. "Caca's wedding," tulisnya dalam unggahan fotonya di Instagram kala itu.

Mengenal kakak laki-laki Nagita Slavina yang jarang tersorot kamera. (Foto: Instagram/@rio.tengker)

Tak hanya itu, bapak tiga anak ini juga terbilang dekat dengan sang ayah. Bahkan, dia kerap membawa anak-anaknya untuk bertemu dengan sang kakek. Demikian pembahasan singkat terkait kakak laki-laki Nagita Slavina yang jarang tersorot kamera media.*

