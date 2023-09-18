Biodata dan Agama Chen Giovani yang Resmi Dinikahi Anak Hotman Paris

Biodata dan agama Chen Giovani. (Foto: Fritz Hutapea dan Chen Giovani/Instagram/@chengiovanis)

JAKARTA - Chen Giovani resmi dinikahi oleh putra pengacara Hotman Paris, Fritz Hutapea. Pemberkatan pernikahan mereka digelar pada 16 September 2023 di HKBP Rawamangun, Jakarta.

Pesta pernikahan mereka digelar meriah dan mewah. Tak main-main, kalangan pengusaha hingga pejabat turut menghadiri momen spesial mereka.

Menjadi menantu seorang pengacara kondang membuat sosok Chen Giovani kini menarik perhatian publik. Siapa dia sebenarnya?

Chen Giovani Soetanto lahir pada 30 Maret 1996. Ia menjalin kasih dengan Fritz sejak 2019. Sementara, Fritz ternyata berusia lebih muda dari Chen. Anak bungsu Hotman Paris itu lahir pada 1997.

Frits melamar sang kekasih dengan cara yang romantis. Tepatnya pada 8 September 2022, Fritz melamarnya di lokasi yang menyajikan pemandangan lautan Bali nan indah.

Latar belakang Chen bukan berasal dari golongan sembarangan. Perempuan ini diketahui mengenyam pendidikan di tempat yang mentereng.