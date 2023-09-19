Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pergi ke Spanyol, Nagita Slavina Nangis di Pesawat hingga Ditenangkan Pramugari

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |15:15 WIB
Pergi ke Spanyol, Nagita Slavina Nangis di Pesawat hingga Ditenangkan Pramugari
Nagita Slavina menangis di pesawat. (Foto: Nagita Slavina dan Raffi Ahmad/Instagram/@raffinagita1717)
JAKARTA - Nagita Slavina dan Raffi Ahmad harus melangkah jauh hingga ke Spanyol. Belum juga sampai di negara tersebut, Nagita tiba-tiba saja menjadi sendu.

Di dalam pesawat, Nagita Slavina mendadak nangis. Raffi Ahmad yang menyadari hal ini langsung mengarahkan kamera pada sang istri.

"Kenapa sih nangis? kenapa sedih?," kata Raffi Ahmad, dikutip dari insta story, Selasa (19/9/2023).

Mulanya Nagita tak mau mengaku alasan dirinya tak kuat menahan air mata. Ia hanya menggelengkan kepala sambil terus menutupi wajah menggunakan tissue.

Sampai akhirnya Raffi menyebutkan nama dua buah hati mereka. "Raffathar Rayyanza ya?."

Benar saja, penyebab Nagita Slavina sedih tidak lain karena mengingat dua anaknya. Pada insta story sebelumnya, Rayyanza dan Rafathar memang tampak sedih ditinggal sang ibu pergi ke Spanyol.

