Dbatlayar Bawa Semangat Move On Lewat Single Mawar Merah

JAKARTA - Grup duo Dbatlayar kembali merilis lagu terbaru mereka bertajuk Mawar Merah. Kakak beradik Dave Batlayar dan Joy Batlayar ini menyajikan kisah tentang keputusan move on sebagai penyemangat pendengarnya.

Lirik Mawar Merah diciptakan oleh Dave, sementara komposisi musik diserahkan kepada Joy. Pembagian tugas dalam lagu ini sama seperti single Tertunda, karya mereka terdahulu.

"Proses kreatif lagu ini sangat seru, karena kami bisa belajar banyak dari setiap pihak yang terlibat dalam pembuatan lagu ini. Sungguh pengalaman yang sangat berkesan bisa bekerjasama dengan tokoh-tokoh musisi tanah air ”, ujar Dave, dikutip dari rilis yang diterima Okezone pada Rabu (20/9/2023).

Proses pengerjaan lagu Mawar Merah disebut menghabiskan waktu sekitar 1 bulan. Mulai dari proses pembuatan musik, rekaman vokal hingga proses mixing dan mastering.

KEINA Creative selaku Executive Producer dari lagu “Mawar Merah” melibatkan beberapa pihak dalam pembuatan lagu ini. Irvnat membantu sebagai Vocal Director, Amal Bhaskara sebagai bassist, Rayendra Sunito pada proses mixing, serta Dimas Pradipta dalam proses mastering.