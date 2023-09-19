Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inul Daratista Ungkap Kejadian Mistis Saat Hendak Jadi Penyanyi di Jakarta

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |02:30 WIB
Inul Daratista Ungkap Kejadian Mistis Saat Hendak Jadi Penyanyi di Jakarta
Inul Daratista beberkan kisah mistis di awal karier bernyanyinya (Foto: Instagram/inul.d)
JAKARTA - Inul Daratista menceritakan kisah perjuangannya untuk bisa menjadi penyanyi di akun Instagram pribadinya. Menariknya, istri Adam Suseno ini tampak mengisahkan pengalaman mistisnya saat akan mencoba untuk menjajal dapur rekaman di salah satu studio di Jakarta.

Pemilik nama asli Ainur Rokhimah ini mengatakan bahwa kala itu ia berangkat tak sendiri. Bahkan Inul mengatakan jika dirinya pergi ke studio bersama rombongan yang terdiri dari ibunda dan beberapa orang yang dikenal baik olehnya.

"Aku gak nangis, ada studio rekaman di Jakarta  cari artis, lalu aku pergi dengan emakku dan diantar oleh rombongan orang baik namanya pak rawi plus dua sopir," tulis Inul Daratista dikutip dari Instagram pribadinya.

Sayangnya, ketika sudah sampai lokasi Inul Daratista malah disuruh yang tidak ada kaitannya dengan menyanyi. Hal itu pada akhirnya membuat Inul beserta rombongan memilih kembali pulang ke kampung halamannya.

Inul Daratista

Saat perjalanan pulang, Inul pun mengalami kejadian di luar nalar hingga tak terlupakan sampai sekarang.

"Dalam perjalanan pulang nan jauh itu berhentilah aku di rumah makan yang ada di puncak. Setelahnya arah menuju pulang kita msh mengalami kejadian seperti di film," jelas Inul Daratista.

"Jalanan dari mobil was wes was wes padet, tiba-tiba saat menuruni puncak, entah di mana jalanan jadi sepi hanya 1 mobil lewat dan lama-lama tidak ada sama sekali," sambung Inul.

Makin lama makin lebat kabut menyelimuti jalanan, hingga membuat pemilik Goyang Ngebor ini ketakutan dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Halaman:
1 2
