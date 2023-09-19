Nagita Slavina Berantem saat Nonton Konser BLACKPINK di Korea

Nagita Slavina ribut dengan penonton lain di konser BLACKPINK. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)

JAKARTA – Artis Nagita Slavina baru saja menonton konser BLACKPINK di Korea Selatan bersama kerabat. Rupanya, ada satu kejadian menarik di sana.

Hal ini terungkap ketika Raffi Ahmad, sang suami menodong Nagita bercerita pengalamannya kala ke Negeri Ginseng. Perempuan yang akrab disapa Gigi itu terlihat sedang asyik makan.

“Kamu di Korea berantem ya katanya?,” kata Raffi Ahmad, dikutip dalam Instagram storynya @raffinagita1717, Selasa (19/9/2023).

Gigi yang antusias pun menceritakan permasalahan yang dihadapinya tersebut dengan meggebu-gebu kepada suaminya, Raffi Ahmad. Ia membenarkan pertanyaan Raffi Ahmad.

“Iya,” jawab Nagita.