HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Fakta Nur Utami, Selebgram yang Terlibat Sindikat Narkoba Suaminya

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |10:19 WIB
3 Fakta Nur Utami, Selebgram yang Terlibat Sindikat Narkoba Suaminya
Fakta selebgram Nur Utami (Foto: Instagram/nurutami.s)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram asal Makassar, Nur Utami, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jaringan narkoba Internasional yang dipimpin oleh Fredy Pratama. Ia ditetapkan sebagai tersangka usai diduga ikut berperan menampung uang hasil bisnis kejahatan narkoba di wilayah Sulawesi Selatan.

Penetapan Nur Utami sebagai tersangka sendiri telah ditetapkan sejak Sabtu. 16 September 2023 lalu oleh Wakil Direktur (Wadir) Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri, Kombes Jayadi. Mengingat, Nur Utami mengkonversikan uang hasil bisnis narkobanya dengan membeli barang dalam bentuk kendaraan, barang-barang bermerek hingga pembelian aset berupa tanah dan bangunan.

"Sejak hari Sabtu kemarin, penyidik telah menetapkan tersangka terhadap NU," ujar Jayadi saat ditemui di Bareskrim Polri Senin (18/9/2023) kemarin.

Untuk mengetahui lebih dalam terkait keterlibatan Nur Utami dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jaringan narkoba Internasional, berikut fakta-faktanya:


1. Fredy Pratama merupakan suami Nur Utami


Selebgram Nur Utami mengetahui bahwa suaminya, Fredy Pratama merupakan bandar narkoba jaringan internasional. Hal itu diketahui sebelum keduanya melangsungkan pernikahan di Lembaga Pemasyarakatan.

Hal ini disampaikan oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Jayadi dalam keterangannya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 18 September 2023 kemarin.

 "Tersangka NU ini sudah kenal sejak awal sebelum menikah dengan S, itu mereka sudah saling mengenal. Jadi, mereka berkenalan ketika si S ini berada di lapas terkait kasus narkotika," ujar Jayadi.

2. Terlibat Menampung Uang Hasil Kejahatan

Selain menjadi istri dari Fredy Pratama, Nur Utami juga berperan menyimpan uang hasil bisnis. Menariknya, dua anak buah Fredy Pratama juga memiliki peran berbeda-beda dalam penyimpanan hasil bisnis terkait narkoba tersebut.

Akibatnya, Nur Utami kini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan ia juga telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

