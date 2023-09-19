Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kejutan Manis Baim Wong untuk Ultah Paula Verhoeven ke-36

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |08:54 WIB
Kejutan Manis Baim Wong untuk Ultah Paula Verhoeven ke-36
Baim Wong beri kejutan untuk Paula Verhoeven. (Foto: Instagram/@baimwong)
A
A
A

JAKARTA - Paula Verhoeven baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-36 pada 18 September 2023. Hari bahagianya itu dirayakan bersama keluarga serta sahabat tercinta.

Sang suami, Baim Wong memberikan kejutan manis untuknya hingga mengumpulkan para sahabat demi merayakan hari bahagia Paula. Mulanya, Baim memberikan kejutan romantis tepat di malam pergantian ulang tahun Paula, pukul 00.00 WIB.

Paula yang tengah bersiap tidur, dikejutkan dengan lilin yang disiapkan Baim di kamar hotel tempat mereka menginap.

Saat masuk ke kamar hotel bersama Baim yang menggendong putra mereka, Kiano, Paula langsung disambut oleh petugas hotel yang membawa beberapa kue lengkap dengan lilin di atasnya.

Raut wajah bahagia tak bisa disembunyikan oleh Paula. Ia tampak terkejut sekaligus terharu melihat kejutan yang telah disiapkan sang suami.

Baim memberikan bucket bunga berwarna merah dan kue ulang tahun berbentuk tas, lengkap dengan kotaknya di atas meja. Paula pun meniup lilin di atas kue yang dibawa oleh petugas hotel.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
