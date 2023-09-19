Stray Kids Bersiap Rilis Album Baru November Mendatang

Stray Kids bakal rilis album baru pada November mendatang. (Foto: JYP Entertainment)

SEOUL - Stray Kids ramai dikabarkan akan merilis album baru, pada November mendatang. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh JYP Entertainment selaku agensi grup tersebut, pada 19 September 2023.

“Saat ini, Stray Kids memang sedang mempersiapkan album baru mereka. Namun sejauh ini belum ada jadwal rilis resmi untuk itu. Kami akan mengumumkan semuanya setelah semua jelas,” ujar agensi itu dikutip dari Soompi, pada Rabu (20/9/2023).

Ini akan menjadi album terbaru Bang Chan cs setelah merilis ‘5-STARS’ pada 2 Juni 2023. Album yang memadukan genre hip hop, Pop, dan elektronik tersebut berisi 12 lagu dan dirilis oleh JYP Entertainment dan Republic Records.

Adapun 12 lagu dalam album tersebut adalah Hall of Fame, S-Class, Item, Super Bowl, Topline (feat. Tiger JK), DLC, Get Lit, Collision, FNF, Youtiful, The Sound (Korean version), dan Mixtape: Time Out.

BACA JUGA: 8 Artis Legendaris Betawi dari Masa ke Masa

Album ‘5-STARS’ sempat menduduki peringkat pertama chart Top 200 Albums Billboard selama 14 minggu. Selain itu, karya tersebut juga tercatat sebagai salah satu album terlaris di Amerika Serikat, pada Juni 2023.*

(SIS)