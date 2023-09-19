Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Stray Kids Bersiap Rilis Album Baru November Mendatang

Lutfi Fadila , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |07:30 WIB
Stray Kids Bersiap Rilis Album Baru November Mendatang
Stray Kids bakal rilis album baru pada November mendatang. (Foto: JYP Entertainment)
A
A
A

SEOUL - Stray Kids ramai dikabarkan akan merilis album baru, pada November mendatang. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh JYP Entertainment selaku agensi grup tersebut, pada 19 September 2023. 

“Saat ini, Stray Kids memang sedang mempersiapkan album baru mereka. Namun sejauh ini belum ada jadwal rilis resmi untuk itu. Kami akan mengumumkan semuanya setelah semua jelas,” ujar agensi itu dikutip dari Soompi, pada Rabu (20/9/2023). 

Ini akan menjadi album terbaru Bang Chan cs setelah merilis ‘5-STARS’ pada 2 Juni 2023. Album yang memadukan genre hip hop, Pop, dan elektronik tersebut berisi 12 lagu dan dirilis oleh JYP Entertainment dan Republic Records. 

Adapun 12 lagu dalam album tersebut adalah Hall of Fame, S-Class, Item, Super Bowl, Topline (feat. Tiger JK), DLC, Get Lit, Collision, FNF, Youtiful, The Sound (Korean version), dan Mixtape: Time Out

Stray Kids akan rilis album baru pada November 2023. (Foto: JYP Entertainment)

Album ‘5-STARS’ sempat menduduki peringkat pertama chart Top 200 Albums Billboard selama 14 minggu. Selain itu, karya tersebut juga tercatat sebagai salah satu album terlaris di Amerika Serikat, pada Juni 2023.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168261/felix_stray_kids-l13Y_large.jpg
Felix Stray Kids Tuntut Warganet usai Difitnah Perlakukan Staf seperti Babu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/205/3159066/stray_kids-bNVg_large.jpg
Gaet 120.000 Fans, Konser Stray Kids di Perancis Cetak Rekor Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154371/hyunjin_stray_kids-EWQf_large.jpg
Hyunjin Stray Kids dan d4vd Berduet Lewat Lagu Always Love
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/33/3097858/bangchan_star_kids-jbAU_large.jpg
Bangchan Stray Kids Buka Baju saat Bawakan Lagu Railway, Fans Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/33/3036097/8_personel_stray_kids_perpanjang_kontrak_dengan_jyp_entertainment-x32A_large.JPG
8 Personel Stray Kids Perpanjang Kontrak dengan JYP Entertainment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/206/3035902/marvel_studios_gaet_stray_kids_isi_ost_film_deadpool_and_wolverine-6H41_large.jpg
Stray Kids Isi OST Film Deadpool & Wolverine
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement