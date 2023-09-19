Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

5 Teknik Vokal Ini Wajib Dipelajari Penyanyi Supaya Aksi Panggung Semakin Memukau

Lutfi Fadila , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |16:38 WIB
5 Teknik Vokal Ini Wajib Dipelajari Penyanyi Supaya Aksi Panggung Semakin Memukau
Lima teknik vokal yang harus dikuasai setiap penyanyi. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Kemampuan vokal yang baik, tidak hanya meningkatkan kualitas performa seorang penyanyi. Mereka juga dapat mengekspresikan diri dengan lebih baik jika menguasai kemampuan tersebut.

Seorang penyanyi tentu memiliki cara-cara tersendiri dalam menjaga kualitas vokal mereka agar tetap bagus. Salah satunya, dengan latihan teknik vokal secara berkala. Tak jarang, para penyanyi ini merekrut pelatih vokal untuk melatih kemampuan mereka.

Salah satu pelatih vokal yang memiliki reputasi baik di industri musik Indonesia adalah Indra Aziz. Dia pernah melatih vokal banyak penyanyi ternama, seperti Agnez Mo, Raisa, Afgan, Rossa, Yuni Shara, hingga Ari Lasso.

Dengan nama besarnya, Indra didapuk menjadi salah satu juri dalam ajang pencarian bakat menyanyi digital pertama di Indonesia, Trending Star. Dia bahkan berbagi tips vokal untuk penyanyi pemula. 

Berikut lima teknik vokal yang harus dikuasai seorang penyanyi pemula untuk meningkatkan kualitas bernyanyinya:

1.Teknik Artikulasi

Teknik artikulasi adalah kemampuan untuk mengucapkan kata-kata atau bunyi-bunyi dengan jelas dan tepat saat bernyanyi. Teknik ini sangat penting karena membantu penyanyi menyampaikan pesan lagu dengan jelas dan interpretasi yang tepat.

Teknik artikulasi melibatkan hal-hal seperti pengucapan konsonan dan vokal dengan jelas, mengatur tempo bicara atau nyanyian, serta memahami intonasi yang sesuai untuk mempertegas artikulasi kata-kata.

2.Teknik Intonasi

Teknik intonasi merujuk pada cara seseorang mengatur nada atau melodi dalam bicara atau nyanyian untuk mengekspresikan makna, emosi, atau pesan tertentu. Teknik ini berperan dalam menciptakan dinamika lagu.

Penyanyi menggunakan perubahan nada yang disengaja untuk menciptakan variasi dalam melodi, yang dapat menghasilkan ketegangan, kegembiraan, kesedihan, dan berbagai ekspresi/emosi lainnya. 

3.Teknik Pernapasan

Teknik pernapasan dalam bernyanyi adalah metode yang digunakan penyanyi untuk mengatur dan mengoptimalkan aliran udara ke dalam dan keluar dari paru-paru saat mereka bernyanyi.

Hal ini sangat penting dalam menyanyi karena pernapasan yang benar dapat memiliki dampak signifikan pada kualitas suara, daya tahan vokal, dan kemampuan penyanyi untuk menghasilkan vokal yang kuat dan terkontrol.

