HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cantiknya Fuji Pakai Hijab, Netizen: Masya Allah, Adem

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |01:30 WIB
Cantiknya Fuji berhijab (Foto: Tiktok Fuji)
A
A
A

JAKARTA - Fujianti Utami alias Fuji tengah berkunjung ke Tanah Suci, Makkah untuk menjalankan ibadah umrah. Di tengah perjalanan ibadahnya ini, putri H. Faisal itu masih kerap membagikan kesehariannya.

Fuji pun mengunggah video TikTok di aku pribadinya. Nampak adik mendiang Bibi Ardiansyah itu berpakaian syar’i dan mengenakan hijab.

“Reminder,” tulis Fuji, dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (18/9/2023).

Fuji terlihat cantik dan anggun saat mengenakan busana serba hitam dengan riasan minim. Di video itu, mantan kekasih Thariq Halilintar ini nampak menyanyikan lagu Landslide dari grup musik Oh Wonder.

Pantulan cahaya matahari juga terpancar menyinari wajah Fuji. Momen itu jelas menambah kecantikan dan aura positif ke bintang film Aku Bukan Cinderella ini.

