Keluar dari SF9, Rowoon akan Fokus Berakting

SEOUL - Rowoon memutuskan untuk mengakhiri kebersamaannya dengan SF9 setelah debut bersama boy group tersebut sejak tahun 2016. Hal itu diumumkan FNC Entertainment selaku agensi yang menaunginya, pada 18 September 2023.

“Kontrak SF9 dengan kami berakhir pada 18 September 2023. Semua member sudah melakukan perpanjangan kontrak, namun mereka akan lanjut promosi dengan delapan personel,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Senin (18/9/2023).

Rowoon, menurut FNC Entertainment, akan fokus mengembangkan karier solonya, termasuk di dunia akting. Meski begitu, agensi memastikan bahwa aktor 27 tahun tersebut masih akan tetap memberikan dukungannya kepada SF9.

“Baik Rowoon maupun SF9 akan tetap saling mendukung karier satu sama lain. Karena itu, kami berharap, fans terus memberi dukungan baik kepada SF9 maupun Rowoon,” tutur agensi tersebut menambahkan.

Rowoon memulai karier aktingnya dengan membintangi drama School 2017. Popularitasnya sebagai aktor melambung ketika bermain dalam drama Extraordinary You bersama Kim Hye Yoon dan Lee Jae Wook, pada 2019.

Saat ini, drama terbarunya bersama Jo Bo Ah, Destined With You, masih tayang di JTBC, sejak 23 Agustus silam. Dia juga akan beradu akting dengan Cho Yi Hyun dalam drama The Wedding Battle yang memulai masa tayangnya di KBS pada 30 Oktober mendatang.*

