Mayang Dibilang Mirip Aaliyah Massaid, Doddy Sudrajat: Serupa Tapi Tak Sama

Kata Doddy Sudrajat soal anaknya yang disebut mirip Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)

JAKARTA - Mayang Lucyana Fitri kerap disandingkan dengan sosok Aaliyah Massaid. Bahkan tak sedikit yang menganggap jika kedua publik figur tersebut memiliki kemiripan dan disebut sebagai pinang dibelah dua.

Menanggapi hal itu, ayah Mayang, Doddy Sudrajat pun buka suara. Ia mengaku tak masalah bila sang putri disebut mirip dengan putri Reza Artamevia ini.

“Kalau daddy sih gak ada problem ya, gak ada masalah. Itu netizen aja yang mengatakan kalau Mayang itu mirip sama Aaliyah,” ujar Doddy dilansir kanal YouTube, Intens Investigasi, Senin (18/9/2023).

Bagi Doddy, bukan masalah besar bila putrinya dimirip-miripkan dengan orang lain. Menurutnya, banyak public figur lainnya yang juga sering dimirip-miripkan dengan orang lain.

Doddy menjelaskan ada kemungkinan struktur wajah Mayang dan Aaliyah memiliki kesamaan sehingga sering disebut mirip. Namun, Doddy pun mengakui bahwa Aaliyah memiliki wajah lebih cantik ketimbang Mayang.

“Mungkin struktur mukanya (Mayang dan Aaliyah) memang sama. Serupa tapi tak sama lah,” tuturnya.

“So far sih kalau dilihat ya cantikan Aaliyah,” lanjutnya.

Sementara itu, Mayang sendiri juga mengakui bahwa Aaliyah memiliki wajah yang lebih cantik darinya. Namun, adik mendiang Vanessa Angel itu tetap senang bila dimiripkan dengan salah satu anak selebritis ternama ini.