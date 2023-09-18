Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mayang Dibilang Mirip Aaliyah Massaid, Doddy Sudrajat: Serupa Tapi Tak Sama

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |15:05 WIB
Mayang Dibilang Mirip Aaliyah Massaid, Doddy Sudrajat: Serupa Tapi Tak Sama
Kata Doddy Sudrajat soal anaknya yang disebut mirip Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)
A
A
A

JAKARTA - Mayang Lucyana Fitri kerap disandingkan dengan sosok Aaliyah Massaid. Bahkan tak sedikit yang menganggap jika kedua publik figur tersebut memiliki kemiripan dan disebut sebagai pinang dibelah dua.

Menanggapi hal itu, ayah Mayang, Doddy Sudrajat pun buka suara. Ia mengaku tak masalah bila sang putri disebut mirip dengan putri Reza Artamevia ini.

“Kalau daddy sih gak ada problem ya, gak ada masalah. Itu netizen aja yang mengatakan kalau Mayang itu mirip sama Aaliyah,” ujar Doddy dilansir kanal YouTube, Intens Investigasi, Senin (18/9/2023).

Bagi Doddy, bukan masalah besar bila putrinya dimirip-miripkan dengan orang lain. Menurutnya, banyak public figur lainnya yang juga sering dimirip-miripkan dengan orang lain.

Aaliyah Massaid

Doddy menjelaskan ada kemungkinan struktur wajah Mayang dan Aaliyah memiliki kesamaan sehingga sering disebut mirip. Namun, Doddy pun mengakui bahwa Aaliyah memiliki wajah lebih cantik ketimbang Mayang.

“Mungkin struktur mukanya (Mayang dan Aaliyah) memang sama. Serupa tapi tak sama lah,” tuturnya.

“So far sih kalau dilihat ya cantikan Aaliyah,” lanjutnya.

Sementara itu, Mayang sendiri juga mengakui bahwa Aaliyah memiliki wajah yang lebih cantik darinya. Namun, adik mendiang Vanessa Angel itu tetap senang bila dimiripkan dengan salah satu anak selebritis ternama ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/27/33/3079358/doddy_sudrajat-sEIi_large.jpg
Doddy Sudrajat Sebut Haji Faisal Ajukan Syarat jika Ingin Bertemu Gala Sky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/33/3054940/puput_eks_doddy_sudrajat-vlyT_large.jpg
Eks Istri Singgung soal Nafkah Anak usai Doddy Sudrajat Pajang Foto Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/33/3054921/doddy_sudrajat-41To_large.jpg
Posting Foto Akad Nikah, Doddy Sudrajat Dituding cuma Gimmick demi Diundang Acara TV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3049234/dewi_zuhriati-qbOU_large.jpg
Dewi Zuhriati Bagikan Video Barang Peninggalan Vanessa Angel yang Sempat Disinggung Doddy Sudrajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/33/3048588/doddy_sudrajat-agze_large.jpg
Doddy Sudrajat Sebut Mendiang Vanessa Angel Belum Tenang karena 3 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3047981/doddy_sudrajat-3J2L_large.jpg
Doddy Sudrajat Kembali Ungkap Rasa Sakit Hati pada Keluarga Besan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement