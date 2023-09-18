Advertisement
MUSIK

Bono U2 Puji dan Sanjung Putri Ariani Setinggi Langit

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |00:26 WIB
Bono U2 Puji dan Sanjung Putri Ariani Setinggi Langit
Bono U2 puji Putri Ariani setinggi langit (foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Putri Ariani mendapatkan pujian dari Bono, vokalis U2. Pujian itu didapatkan usai Putri Ariani sukses membawakan lagu U2 berjudul Still Haven't Found What I'm Looking For di babak semifinal America's Got Talent 2023.

Bono menyebut, Putri adalah penyanyi yang menakjubkan lantaran bisa membawakan lagu tersebut menjadi level yang lebih menakjubkan.

Bono U2 Puji dan Sanjung Putri Ariani Setinggi Langit

Hal itu diutarakan Bono ketika tampil live di jalanan Fremont Street, Las Vegas, pada 16 September 2023.

"Dia membawakan lagu itu di atas level yang lebih tinggi," ujar Bono dalam video diunggah di Instagram Story milik Putri Ariani.

Tentunya, Putri Ariani pun merasa bangga namanya dipuji oleh grup musik rock asal Irlandia.

"Thank you so much Bono," balas Putri Ariani.

