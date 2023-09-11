Mengulik Pekerjaan Ayu Ting Ting sebelum Jadi Pedangdut Terkenal

JAKARTA - Mengulik pekerjaan Ayu Ting Ting sebelum jadi pedangdut terkenal. Namanya mulai dikenal luas publik setelah lagu Alamat Palsu viral, pada 2010. Dia mulai kebanjiran tawaran manggung dan mengisi berbagai program TV.

Terkait pekerjaan Ayu Ting Ting sebelum jadi pedangdut terkenal sempat diungkap oleh Niatul Husna, seorang koordinator penonton bayaran. Dia mengaku, ibu satu anak tersebut bekerja sebagai figuran (peran pendukung) dalam berbagai proyek.

“Jadi, Ayu Ting Ting itu berawal dari figuran. Bang Maman yang dulu bantuin dia,” ujarnya saat tampil sebagai bintang tamu dalam podcast YouTube Briz Entertainment, pada 31 Oktober 2020.

Niatul Husna menambahkan, pedangdut bernama asli Ayu Rosmalina tersebut selalu bertemu dengan Bang Maman di Terminal Depok, jika ada proyek. “Dulu kan kami belum jadi agensi jadi casting untuk figuran. Saya sempat ketemu Ayu,”katanya.