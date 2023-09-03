Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Serial Temen Ngekost Siap Tayang di Vision+ Minggu Depan

Lutfi Fadila , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |19:54 WIB
Serial <i>Temen Ngekost</i> Siap Tayang di Vision+ Minggu Depan
Serial Temen Ngekost tayang di Vision+ pada 8 September 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA – Vision+ akan mulai menayangkan original series Temen Ngekost secara eksklusif, pada 8 September mendatang. Serial tersebut akan menemani penonton dengan episode terbarunya, setiap Rabu dan Jumat. 

Original series Temen Ngekost bertutur tentang South House, sebuah rumah sewa (kosan) di kawasan Jakarta Selatan. Kos-kosan tersebut dihuni oleh orang-orang dengan beragam latar belakang.

Mengusung genre drama dan komedi, serial ini akan menyuguhkan kehidupan anak muda dan orang dewasa yang penuh konflik. Ceritanya juga menampilkan polemik yang dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk tentang pertemanan, keluarga, karier, dan cinta.

Original series Temen Ngekost disutradarai oleh Reka Wijaya dan diproduseri Prilly Latuconsina, Umay Shahab, dan Yahni Damayanti dari Sinemaku Pictures. Serial ini dibintangi oleh sederet aktor muda, seperti Amel Carla, Bobby Samuel, dan Abun Sungkar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement