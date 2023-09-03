Serial Temen Ngekost Siap Tayang di Vision+ Minggu Depan

Serial Temen Ngekost tayang di Vision+ pada 8 September 2023. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Vision+ akan mulai menayangkan original series Temen Ngekost secara eksklusif, pada 8 September mendatang. Serial tersebut akan menemani penonton dengan episode terbarunya, setiap Rabu dan Jumat.

Original series Temen Ngekost bertutur tentang South House, sebuah rumah sewa (kosan) di kawasan Jakarta Selatan. Kos-kosan tersebut dihuni oleh orang-orang dengan beragam latar belakang.

Mengusung genre drama dan komedi, serial ini akan menyuguhkan kehidupan anak muda dan orang dewasa yang penuh konflik. Ceritanya juga menampilkan polemik yang dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk tentang pertemanan, keluarga, karier, dan cinta.

Original series Temen Ngekost disutradarai oleh Reka Wijaya dan diproduseri Prilly Latuconsina, Umay Shahab, dan Yahni Damayanti dari Sinemaku Pictures. Serial ini dibintangi oleh sederet aktor muda, seperti Amel Carla, Bobby Samuel, dan Abun Sungkar.