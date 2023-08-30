Joss Stone Nyanyi Lagu Judi, Rhoma Irama Yakin Musik Dangdut Bisa Diakui UNESCO

JAKARTA - Pedangdut Rhoma Irama yakin bahwa musik dangdut merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia. Pasalnya, baru-baru ini Joscelyn Eve Stocker atau Joss Stone membawakan lagu "Judi" di depannya.

Melihat lagu dangdut mulai dilirik musisi asing, Rhoma Irama tengah berusaha mendaftarkan musik dangdut ke UNESCO, sebagai salah satu warisan budaya perlu diakui.

"Inggris udah mulai suka. Penyanyi Inggris Joss Stone datang ke rumah saya, dia bilang 'I'm one of your fans. Berarti di Inggris sudah banyak dangdut, dan Joss Stone nyanyi lagu 'Judi' di depan saya,"kata Rhoma Irama saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat baru-baru ini.

Melihat musisi asing mulai melirik musik dangdut, pria yang akrab disapa Raja Dangdut ini menyakini bahwa lagu dangdut bakal mendapatkan pasaran di luar negeri. Lantaran belakangan ini, sejumlah festival dangdut telah digelar diluar negeri.

"Saya rasa yang kita ketahui di Jepang dan Amerika, di sana sudah ada Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI) juga, sudah ada dangdut koboy dan festival dangdut juga," terang Rhoma.