Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tissa Biani Akui Gugup Bintangi CinLock: Love, Camera, Action

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |08:08 WIB
Tissa Biani Akui Gugup Bintangi <i>CinLock: Love, Camera, Action</i>
Tissa Biani akui gugup bintangi original series CinLock: Love, Camera, Action. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTAVision+ resmi menayangkan CinLock: Love, Camera, Action, pada 10 Agustus silam. Series arahan Andrew Kose itu memasang Tissa Biani sebagai pemeran utamanya, seorang mahasiswi perfilman bernama Lala. 

Tissa mengaku senang sekaligus gugup ketika CinLock: Love, Camera, Action akhirnya tayang. "Seperti aktor yang lain, ada rasa nervous juga ketika karyanya akhirnya diperlihatkan kepada publik," katanya. 

Meski begitu, Tissa Biani tetap optimistis series yang dibintanginya tersebut bisa diterima dengan baik oleh penonton. "Harapannya, akan semakin banyak orang yang penasaran dan akhirnya menonton CinLock: Love, Camera, Action," ujarnya. 

Series ini bercerita tentang Lala, seorang mahasiswi film pekerja keras yang selalu menilai orang lain dari angka. Untuk mewujudkan impiannya menjadi produser film, dia terlibat dalam sebuah proyek film yang akan mengikuti festival film ternama. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163367/tissa_biani-cLEb_large.jpg
Tissa Biani Ungkap Konsep Wedding Dream: Nikah di KUA, Sah, Kelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152308/tissa_biani-4ckJ_large.jpg
Alasan Tissa Biani Sempat Trauma Kerokan selama Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/33/3151286/tissa_biani-baSz_large.jpg
Tissa Biani Tuai Cibiran Usai Bandingkan Shafeea Ahmad dengan Anak Annisa Pohan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/33/3148259/tissa_biani-L3Cx_large.jpg
Tissa Biani Akui Kapok Lakoni Adegan Ciuman dalam Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/33/3125751/tissa_biani-Zw04_large.jpg
Penuh Kisah Pilu, Tissa Biani Lelah Perankan Karakter Norma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3120994/tissa_biani-AaTH_large.jpg
Curhat Tissa Biani Jadi Acne Fighter: Perasaan Campur Aduk 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement