Tissa Biani Akui Gugup Bintangi CinLock: Love, Camera, Action

JAKARTA – Vision+ resmi menayangkan CinLock: Love, Camera, Action, pada 10 Agustus silam. Series arahan Andrew Kose itu memasang Tissa Biani sebagai pemeran utamanya, seorang mahasiswi perfilman bernama Lala.

Tissa mengaku senang sekaligus gugup ketika CinLock: Love, Camera, Action akhirnya tayang. "Seperti aktor yang lain, ada rasa nervous juga ketika karyanya akhirnya diperlihatkan kepada publik," katanya.

Meski begitu, Tissa Biani tetap optimistis series yang dibintanginya tersebut bisa diterima dengan baik oleh penonton. "Harapannya, akan semakin banyak orang yang penasaran dan akhirnya menonton CinLock: Love, Camera, Action," ujarnya.

Series ini bercerita tentang Lala, seorang mahasiswi film pekerja keras yang selalu menilai orang lain dari angka. Untuk mewujudkan impiannya menjadi produser film, dia terlibat dalam sebuah proyek film yang akan mengikuti festival film ternama.