HOME CELEBRITY MUSIK

Bersiaplah, Audisi X Factor Indonesia Bakal Hadir di Yogyakarta

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |12:50 WIB
Bersiaplah, Audisi X Factor Indonesia Bakal Hadir di Yogyakarta
Audisi X Factor Indonesia 2023 akan dimulai di Yogyakarta, pada 26 dan 27 Agustus 2023. (Foto; MNC Media)
A
A
A

YOGYAKARTA - Rangkaian audisi X Factor Indonesia 2023 akan dimulai. Kali ini proses pencarian talenta bernyanyi ini akan memulai perjalanannya dari Yogyakarta. Audisi akan digelar di Sportorium UMY, Jogja, pada 26 dan 27 Agustus 2023. 

Jika kamu suka bernyanyi, punya karakter vokal unik, dan berpenampilan menarik maka jangan ketinggalan untuk mengikuti audisinya. Ada tiga persyaratan yang harus kamu ikuti: usia minimal 15 tahun, bernyanyi solo/grup/band, dan membawa kartu identitas. 

Informasi lengkap tentang audisi X Factor Indonesia 2023 bisa dipantau melalui media sosial: @xfactoridofficial (Instagram), @xfactorindonesia (TikTok), dan X Factor Indonesia (Facebook).

Jadi tunggu apa lagi? Ikuti audisi X-Factor Indonesia 2023 di Yogyakarta karena akan ada penampilan spesial dari Putu Maydea. Program ini dapat kamu saksikan di RCTI melalui kanal digital 41 UHF untuk penonton Yogyakarta. 

Audisi X Factor Indonesia 2023 akan dimulai di Yogyakarta, pada 26 dan 27 September 2023. (Foto: MNC Media)

Apabila ada kendala dalam penayangan siaran digital, scan ulang Set Top Box mu. Pastikan sambungan kabel Set Top Box dan kabel antena sudah terpasang dengan baik dan arah antena sudah benar. 

Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi layanan solusi TV digital di nomor Whatsapp 0856-9003-900.*

(SIS)

