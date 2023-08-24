Advertisement
Kisah Fans Sepak Bola dalam Film The 12th Man, Tonton di Vision+

Lutfi Fadila , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |17:52 WIB
Tonton film pendek The 12th Man tentang penggemar loyal sepak bola dalam Vision+. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Viddsee menyuguhkan film pendek The 12th Man yang berkisah tentang kehidupan penggemar loyal sepak bola dalam mendukung klub idolanya. Perjalanan mereka penuh keseruan dan adrenalin.

Film pendek ini menyajikan perspektif dari kaca mata seorang penggemar dengan lima episode yang terdiri dari: The Love of Football, The Football Initiative, The Music of Football, The Football Collector, dan The Voice of the People.

Kisah The 12th Man bisa Anda saksikan melalui Vision+. Aplikasi ini bisa diakses dengan berlangganan Premium yang menawarkan berbagai original series, Video on Demand, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

Sementara Premium with Sports merupakan paket berlangganan terbaik untuk Anda yang menyukai pertandingan olahraga. Selain berbagai kelebihan di atas, paket berlangganan ini juga menawarkan tambahan channel olahraga lengkap. 

Karena itu, unduh Vision+ sekarang melalui Play Store dan App Store di sini. Atau, Anda bisa mengakses laman www.visionplus.id. Informasi lebih lanjut mengenai Vision+, dapat Anda ikuti melalui akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok.

Anda juga bisa menghubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

