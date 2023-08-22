Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Luar Biasa! Eiger Sukses Pecahkan Rekor Omzet 16 Kali Lipat di Shopee Live

Imam Rachmawan , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |07:50 WIB
JAKARTA - Salah satu brand lokal kebanggaan Indonesia yaitu Eiger, baru-baru ini berhasil pecah rekor dengan mendapatkan 16 kali lipat omzet berkat memanfaatkan fitur live shopping di Shopee Live. Eiger adalah merek busana sekaligus perlengkapan kegiatan luar ruang asal Bandung yang baru-baru ini go-international.

Kualitas berbagai produk Eiger seperti tas, sepatu, sandal, baju, jaket, hingga perlengkapan dan aksesori khusus kegiatan alam, menjadikannya salah satu brand paling digemari milenial dan gen z pencinta alam di Tanah Air. Kepopuleran Eiger juga terbukti lewat dibukanya lebih dari 350 gerai di seluruh Indonesia.

Tidak cukup hanya di Indonesia, Eiger baru-baru ini berhasil melebarkan sayapnya ke Swiss, negara yang menjadi lokasi gunung Eiger dengan ketinggian 3.970 meter di atas permukaan laut, yang menjadi inspirasi nama brand ini. Lokasi Toko Eiger di Swiss terletak tepat di kaki gunung Eiger di Kota Interlaken.

Berkat Shopee Live, Eiger baru-baru ini mendapatkan pencapaian baru. Omzet hingga 16 kali lipat diraup Eiger berkat memanfaatkan fitur live shopping interaktif di Shopee Live. Peningkatan penjualan yang fantastis itu didapatkan pada puncak kampanye Shopee 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival.

Tangkapan layar live streaming Eiger di Shopee Live pada puncak kampanye Shopee 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival.

Sejak bergabung dengan Shopee pada 2017, Eiger selalu bisa memanfaatkan dengan maksimal berbagai fitur unggulan Shopee, termasuk fitur live streaming di Shopee Live. Menyajikan fitur yang memungkinkan pembeli dan penjual berinteraksi secara real-time, Shopee Live membantu meningkatkan penghasilan Eiger secara signifikan di 2023.

