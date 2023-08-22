Aurel Hermansyah Total Berjualan, Langsung Gabung Shopee Live Biar Makin Cuan

JAKARTA - Siapa yang tidak kenal Aurel Hermansyah? Artis muda berbakat ini dikenal melalui karya dan deretan pencapaiannya di industri hiburan Indonesia.

Berada di bawah sorotan media sejak kecil sudah menjadi hal yang biasa untuk Aurel dikarenakan pekerjaan orangtuanya yang sudah terkenal di industri musik. Aurel mulai berkarir sejak berumur 12 tahun sebagai penyanyi dan kemudian melebarkan sayapnya menjadi seorang DJ.

Ia juga pandai berbisnis dan mempunyai beragam lini bisnis seperti bisnis kosmetik dan bisnis kuliner. Sosoknya yang cermat saat melihat peluang dan kesempatan besar menjadi hal yang patut ditiru dan diacungi jempol untuk wanita seusianya.

Setelah akhirnya menikah dengan sang suami, Atta Halilintar yang berprofesi sebagai Youtuber hingga sekarang pengusaha, nama Aurel pun atau sering dipanggil dengan Mamanur semakin meroket.

Cerita hidupnya yang sangat ditunggu-tunggu, tidak jarang membuat netizen ikut terbawa dengan kisah seru kehidupan Aurel.

Baru-baru ini publik kembali dihebohkan dengan beredarnya unggahan foto di media sosial Aurel @aurelie.hermansyah yang posting foto pemandangan dan menuliskan keluhan di caption nya “Paling gak suka kalau orang kerja cuma setengah setengah…”.

Sinyal keingintahuan para netizen pun mulai muncul dan terlihat dari kolom komen yang memenuhi unduhan terbaru Aurel di instagramnya. Posting-an keluhan Aurel menarik banyak perhatian netizen dan lagi lagi netizen menunggu klarifikasi dari yang bersangkutan.