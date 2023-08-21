Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dari Hobi Sepatu Roda, Syarif Yosee Sukses Jadi Content Creator dengan 4,9 Juta Follower

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |16:16 WIB
Dari Hobi Sepatu Roda, Syarif Yosee Sukses Jadi <i>Content Creator</i> dengan 4,9 Juta Follower
Dari hobi sepatu roda, Syarif Yosee sukses jadi content creator. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Syarif Yosee punya cara tak biasa dalam memperkenalkan olahraga inline skate alias sepatu roda. Dia menghadirkan berbagai konten menarik yang fokus pada olahraga tersebut. 

Pria bernama asli Muhammad Syarif Baya’sud ini memulai kariernya sebagai content creator dengan menjadi video editor. Kecintaannya pada sepatu roda membuat dia mulai mengunggah video TikTok, pada 2019. 

Tak disangka, video-videonya yang menampilkan berbagai trik bermain sepatu roda pun viral di TikTok. Kini dia sudah memiliki lebih dari 4,9 juta followers di aplikasi berbagi video tersebut. 

Selain TikTok, Syarif Yosee juga aktif memproduksi konten di YouTube. Saat ini, dia sudah memiliki sekitar 825.000 subscribers di platform tersebut. Sama seperti TikTok, dia juga membuat konten seputar tips, review, tutorial, dan vlog bermain sepatu roda di YouTube. 

Karena viral, dia pernah diundang ke berbagai acara TV untuk menunjukkan kemahirannya bermain sepatu roda. Ketika YouTube Shorts hadir, Syarif tak melewatkan kesempatan untuk mengembangkan channelnya. 

Konsistensi Syarif Yosee dalam mengunggah video ke YouTube Shorts membuat jumlah subscribers dan likes di videonya melambung. Jika kamu tertarik dengan sepatu roda, jangan lupa menonton YouTube Syarif Yosee dan follow akun TikTok @syarif.yosee ya.*

(SIS)

