Gelar Audisi di Bali, Trending Star Siap Temukan Penerus Mahalini dan Anggis Devaki

BALI - Trending Star, ajang pencarian bakat menyanyi digital pertama Indonesia akan menggelar audisi di Bali. Ajang ini bertujuan untuk mencari talenta baru dari Pulau Dewata yang menjadi penerus Mahalini dan Anggis Devaki.

Pendaftaran audisi dibuka sejak 18 Agustus 2023 dan berlangsung hingga 17 September 2023 mendatang. Bagi para bli dan gek yang tertarik, bisa mengikuti audisi Trending Star di Bali.

Caranya mudah. Anda hanya perlu mengunggah video bernyanyi menggunakan lagu-lagu HITS Records dan Musica yang telah ditetapkan dalam https://starhits.id/trendingstar/listsong.

Lalu unggah video Anda ke YouTube Shorts dengan menyertakan hashtag #TRENDINGSTAR dan #DewataBali sebagai judul video. Selanjutnya, Anda dapat mendaftarkan diri ke 102 FM Voks Radio Bali agar resmi terdaftar sebagai peserta.

Karena itu, jangan sampai ketinggalan. Ikuti audisi Trending Star sekarang juga dan jadilah bintang baru di industri musik Indonesia. Trending Star, The Search For The Next Star.*

(SIS)