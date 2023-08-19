Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

BIMA S Lindungi Matrix dari Masked Warrior, Hanya di MNCTV

Lutfi Fadila , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |18:54 WIB
BIMA S Lindungi Matrix dari <i>Masked Warrior</i>, Hanya di MNCTV
Satria dan Prof T berusaha melindungi matrix dari masked warrior dalam animasi Bima S. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV akan kembali menayangkan episode baru animasi BIMA S, pada Minggu (20/8/2023), pukul 11.00 WIB. Serial animasi bergenre laga dan petualangan ini bercerita tentang perjalanan Satria dan sahabatnya mengumpulkan 7 matrix. 

Diadaptasi dari live-action BIMA Satria Garuda Series, serial ini dikemas dalam format animasi 3Dimensi dengan universe dan jalan cerita menarik. Penasaran dengan bocoran episode besok? 

Pada episode ini, kelihaian Satria dalam menunggangi sepeda motor akan diuji. Bersama Prof T, dia menggeber sepeda motor di jalanan terjal untuk melindungi matrix dari Masked Warrior.

Satria dan Prof T semakin terancam ketika monster pohon beringas tiba-tiba menyerang mereka. Mampukah mereka melindungi matrix dari usaha para musuh untuk merebutnya? Saksikan animasi BIMA S di MNCTV, pada Minggu (20/8/2023), pukul 11.00 WIB.

Halaman:
1 2
