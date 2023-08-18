Mengenal Adik Tampan Anya Geraldine yang Jarang Tersorot Kamera

JAKARTA - Mengenal adik tampan Anya Geraldine yang jarang tersorot kamera. Meski begitu, sosok pria bernama Rizky Wijaya itu berhasil mencuri perhatian warganet berkat unggahan sang kakak di media sosial.

Berikut deretan fakta menarik tentang Rizky Wijaya, adik tampan Anya Geraldine yang jarang tersorot kamera seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber pada Sabtu (19/8/2023).

1.Dekat dengan Sang Kakak





Anya Geraldine memang jarang memamerkan kebersamaannya dengan sang adik. Namun ada beberapa momen di mana sang aktris memperlihatkan kemesraan bersama Rizky di media sosial.

Bahkan, sang adik tidak malu memangku Anya Geraldine layaknya seorang pacar.

“Long time no see! PS: Jangan cemburu, ini adik kandungku. Mirip enggak?” ujarnya dalam keterangan foto di Instagram, pada 22 Februari 2021.

2.Punya Kumis Tipis Menggoda





Pada 24 Mei 2020, Anya Geraldine sempat membagikan foto momen Lebaran bersama ibu dan adiknya. Dalam foto tersebut, Rizky terlihat tampan dengan kumis tipis dan balutan baju koko berwarna hitam dan celana abu-abu.

“Keluarga kecilku. By the way, jangan salfok (sama) mamaku di kiri bawah ya. Dia lagi pencetin buat foto malah jadi photobomb,” ujar sang aktris sebagai keterangan fotonya kala itu.