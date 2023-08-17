Indra Bekti, Nirina Zubir, hingga Aurelie Moeremans Hadiri Upacara HUT ke-78 RI di Istana Negara

JAKARTA - Sejumlah selebriti Tanah Air hadir di Istana Negara untuk mengikuti Upacara HUT RI ke-78 hari ini, Kamis (17/8/2023). Salah satu selebriti yang hadir, Indra Bekti membagikan potret kebersamaan dengan Nirina Zubir dan Aurelie Moeremans jelang upacara pengibaran bendera merah putih.

"Ikutan upacara 17 an di ISTANA NEGARA REPUBLIK INDONESIA,"tulis Indra Bekti dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Kamis (17/8/2023).

Menilik dari Instagram pribadinya, Indra Bekti tiba sekitar pukul 07.00 WIB di Istana Negara bersama manajernya, Roy Manella. Ia berjalan kaki untuk masuk ke halaman Istana Negara sembari menyampaikan harapannya untuk Indonesia di momen perayaan HUT Ke-78 ini.

"Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, kita banggakan dan menjadi mercusuar dunia," ujar Indra Bekti.